Le opere di Andrea Del Pesco, lo sport si trasforma in arte | FOTO

Le opere di Andrea Del Pesco, quando lo sport diventa arte

Con piacere abbiamo scoperto un artista, quando il made in Italy diventa più che arte. Andrea Del Pesco, esegue dipinti dedicati al mondo dello sport; è specializzato su

temi quali l’automobilismo ed il calcio. Nato a Milano nel 1975, si è diplomato

all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1998. Ha lavorato come disegnatore al

Disneyworld Park di Orlando (U.S.A.) e come illustratore per La Gazzetta dello

Sport: sue opere sono state donate a piloti quali Michael Schumacher, Eddie Irvine e

al motociclista Roberto Locatelli. Ha esposto i suoi quadri nei locali di famosi

calciatori come Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso. Recensioni a articoli su di lui

sono stati pubblicati da La Repubblica e Quattroruote ed è stato ospite in trasmissioni

televisive. Nel 2008 ha vinto il Premio Arte Mondadori.

