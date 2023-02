Montpellier-PSG vista dai bookmakers: bonus di benvenuto

Montpellier-PSG, parigini favoriti

Mercoledì 1 febbraio alle ore 21 allo stadio La Mosson, va in scena la partita tra Montpellier e PSG valida per la 21ª giornata di Ligue 1. La formazione parigina è nettamente favorita dagli scommettitori, col 2 quotato a 1.31 per SportBet e 1.30 sia per GolGol che per Betaland.

Montpellier-PSG, spicca X2+Over 2,5

Un’altra opzione importante per una delle gare serali di questo turno, vede favorita la doppia chance X2+Over 2,5 sempre a favore del PSG. due bookmaker quali Sportbet e GolGol la sostengono ad 1.06+1.42, mentre terzo come Betaland con un punto in più ad 1.07+1.42.