In attesa di sistemare la grana Zaniolo, tornano in campo i giallorossi. Mourinho ritrova Celik dal 1′ così come Belotti. Prima da ex per Felix Afena-Gyan.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. All.: Mourinho

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri, Dessers, Afena-Gyan. All.: Ballardini