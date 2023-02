Tiago Pinto esce allo scoperto: “Ho parlato con Zaniolo. Noi lo faremo nei prossimi giorni”

Tiago Pinto, gm della Roma ha parlato a pochi minuti dalla sfida con la Cremonese. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset.

Il calendario della Coppa Italia sorride ai sogni della Roma…

“La Cremonese ha battuto il Napoli, questo dice tutto. Abbiamo voglia e determinazione di andare avanti, ma dobbiamo giocare questa partita come una vera finale.”

Zaniolo è un dispiacere per la gente. Come è il rapporto con i compagni?

“Impossibile non parlare di questo tema ora. Il club si prende due giorni per parlare di queste cose. Al momento giusto lo farò ma non è questo il momento giusto.”

Su Zaniolo: poco fa ha teso la mano alla Roma. Ci sono i margini per un recupero?

“Anche io ho parlato di Nicolò negli ultimi giorni, oggi non è il momento. Vogliamo andare in semifinale, siamo concentrati su questo. Al momento giusto ne parlerò.”