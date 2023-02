Calciomercato Inter, Skriniar lascia i nerazzurri | Marotta trova la soluzione

Calciomercato Inter, caccia al difensore

Archiviata la partenza di Skriniar a giugno, l’Inter sta lavorando già al sostituto del difensore dell’Inter, che in queste ore ha perso la fascia di capitano. E ci sono nuove soluzioni in arrivo: “La presenza a Milano di Federico Pastorello in questi giorni, è fondamentale e significativa per i prossimi giorni. L’agente è infatti il procuratore sia di Francesco Acerbi che di Stefan De Vrij. Il primo è in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio per 4 milioni che sono già stati considerati troppi per le povere casse nerazzurre. Il secondo è, al pari di Skriniar, in scadenza di contratto a fine anno, ma non ha un mercato così vivo attorno a sé e potrebbe anche decidere di rinnovare“.

E poi ancora: “Demiral è stato il nome più caldo degli ultimi giorni di mercato, ma l’Atalanta non ha mai aperto a possibilità diverse da una cessione a titolo definitivo da non meno di 20/25 milioni e quindi non rientrerà più fra gli obiettivi primari come invece potrebbe essere Giorgio Scalvini, valutazione più alta, ma molto più futuribile. Discorso diverso per Pavard, jolly alla Darmian e in scadenza 30 giugno 2024 con il Bayern Monaco che gli ha piazzato davanti anche Cancelo e ha già annunciato che non rinnoverà. Scadenza 2024 anche per Djalò del Lille che piace da tempo ed è transitato in Italia con la maglia del Milan Primavera. Infine rimane Smalling, che non ha rinnovato con la Roma e che gradirebbe l’ipotesi nerazzurra, ma soltanto in Champions League”, chiude calciomercato.com