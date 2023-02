Calciomercato Juventus, ipotesi sulla cifra per il riscatto

L’affare Pellegrini da definire con certezza

Che Luca Pellegrini fosse un giocatore della Lazio è ormai certo, quello che invece ancora resta da definire è la modalità per il suo riscatto da parte della società capitolina. Sebbene infatti una prima linea guida ci sia già stata, concretamente parlando non c’è nulla di stabilito. Orientativamente il valore per averlo a titolo definitivo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, ma tale cifra è semplicemente una ipotesi. Di conseguenza va da se che le due società a fine stagione si dovranno necessariamente sedere a tavolino per definire con certezza il tutto. Nel frattempo il diretto interessato si gode il momento, avendo di fatto coronato il suo sogno di giocare per la sua squadra del cuore.