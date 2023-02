Calciomercato Lazio, il terzino verso la Turchia: i dettagli

Calciomercato Lazio, Fares verso Alanyaspor

Fares può lasciare la Lazio nei prossimi giorni. Infatti, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, club turco Alanyaspor è interessata al laterale algerino e la trattativa potrebbe decollare. Il club allenato dall’italiano Francesco Farioli vorrebbe il calciatore in prestito. Tuttavia, le richieste del club biancoceleste corrispondono all’intera copertura dell’ingaggio, di circa un milione di euro lordo, non coperta dall’offerta dell’Alanyaspor. Si attende un rilancio decisivo del club prima della chiusura del mercato in Turchia previsto per l’8 febbraio.