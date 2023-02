Calciomercato Lazio, un calciatore in uscita

Dopo l’arrivo last minute di Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, Claudio Lotito deve mantenere la parola data all’entourage di Fares, nonché a Enzo Raiola ( cugino di Mino): fare di tutto per farlo trasferire all’Alanyaspor. In Turchia il calciomercato chiude l’8 febbraio, quindi il presidente dei biancocelesti ha ancora una settimana per rispettare la promessa.