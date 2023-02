Calciomercato Milan, Lazetic da Klose

Nonostante il calciomercato in tanti campionati europei è ormai alle spalle, ci sono ancora movimenti in uscita da parte di club di serie A. Questo è il caso di Lazetic che saluta il club rossonero e vola in Australia, in prestito, all’Altach di Miroslav Klose. Il classe 2004 dara una mano all’allenatore tedesco a risalire la classifica ( attualmente in decima e terzultima posizione).