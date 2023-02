Calciomercato Milan, sessione fallimentare: colpo last minute tra i svincolati

L'ormai chiusa sessione invernale non ha dato gli esiti sperati

Calciomercato Milan, Maldini e gli affari mancati

Con il mercato invernale ormai concluso allo scoccare delle 20 del 31 gennaio, le società della Seria A, fanno il punto della situazione. Non a tutte è andata di lusso e forse il Milan è la squadra alla quale è andata peggio delle altre. D’altronde Maldini era stato chiaro sin dall’inizio sul fatto di non spendere tanto e di fare degli acquisti mirati.

Calciomercato Milan, occhio al colpo Zaniolo per giugno

Il problema è che tali innesti non sono arrivati. Di conseguenza tra Pioli che attende speranzoso il rientro degli infortunati Ibrahimovic, Florenzi e Maignan; le questioni legate a Zaniolo e Osorio ormai sfumate e una crisi di risultati ormai palese, si può senza indugi affermare che il mercato rossonero è stato fallimentare. Eppure come dice il detto, “la speranza è l’ultima a morire”. Infatti sembrerebbe farsi avanti una indiscrezione affascinante. Con il mercato riguardante gli svincolati che finirà a fine febbraio, il Milan sta sondando la pista Mangala. Il difensore rappresenterebbe un rimedio più che valido qualora i tempi per il recupero di Tomori dovessero prolungarsi più del dovuto.