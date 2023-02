Calciomercato Napoli, c’è tempo per il rinnovo di ZIielinski

Le qualità tecniche di Piotr Zielinski non si scoprono di certo dopo la gara con la Roma, dove è tornato ad esprimere al meglio le sue grandi qualità in mezzo al campo, ballando tra difesa e attacco. Il suo contratto scade nel 2024 e, secondo Il Mattino, il Napoli sta pensando al suo rinnovo ma per ora non c’è bisogno di perdere energie che vanno destinate al campionato e alla Champions League. Quindi tutto rimandato a fine stagione.