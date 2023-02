Calciomercato Napoli, Spalletti prepara la sfida con lo Spezia: preoccupa Lobotka

Rischi per ora zero ma non si sa mai

A rischio non ci dovrebbero essere. Ma, per la serie non si sa mai ed è meglio prevenire che curare, Luciano Spalletti ha deciso di far svolgere loro un allenamento differenziato. Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrhamani hanno quindi dato vita a una preparazione a tre separata dal resto della famiglia partenopea.

Allenamento differenziato per Zielinski, Lobotka e Rrhamani

Come riferisce Sky Sport, si tratta per loro di una “semplice gestione delle forze e per questo hanno effettuato oggi un lavoro differenziato tra campo e palestra”. Insomma, giusto per tenere bene in tensione muscolatura e gambe ed evitare che giochino brutti scherzi. Ad agevolare la preparazione del tridente polacco- kosovaro è stato il fatto che il Napoli è stato privo di impegni infrasettimanali e ha quindi potuto cominciare a concentrarsi sul prossimo impegno contro i liguri.