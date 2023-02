Calciomercato Roma, parla l’agente di Shomurodov: “Ci aspettavamo un trattamento diverso…”

Calciomercato Roma, Shomurodov freme per debuttare con lo Spezia

Il calciomercato della Roma si è chiuso con la partenza di Eldor Shomurodov in prestito allo Spezia con cui potrebbe esordire domenica contro il Napoli, ma non tutto è andato nel verso giusto secondo l’entourage dell’attaccante uzbeko a partire dalla scorsa estate.

Mercato Roma, arrivano le parole dell’agente di Shomurodov

Come riporta LaRoma24, German Tkachenko, agente di Eldor Shomurodov, ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione ‘Calcio Napoli 24 Live’. Il procuratore si è soffermato sul suo assistito, trasferitosi dalla Roma allo Spezia in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito secco. Queste le sue parole: “Quest’estate c’erano già offerte per Eldor, ma la Roma non è mai stata sensibile a certe proposte. Ci aspettavamo un trattamento diverso. Ci siamo stufati a gennaio e abbiamo preso una decisione, c’erano tante offerte in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Abbiamo scelto lo Spezia per i giusti valori.”