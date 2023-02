Calciomercato Roma, Isco finito nel mirino

Anche l’ultimo giorno di mercato invernale è ormai alle porte e adesso per cercare di rinforzarsi bisogna guardare alla lista degli svincolati. Proprio in questa lista c’è un vecchio pallino di Tiago Pinto: Isco. Il passaggio dell’ex calciatore del Real Madrid all’Union Berlino è saltato proprio negli ultimi minuti di mercato, e quindi è ancora senza squadra. Chissà che non ci possa essere un ritorno di fiamma.