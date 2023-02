Calciomercato Roma, verso il riscatto del giovane attaccante

Calciomercato Roma, Majchrzak verso il riscatto

Tra i giovani convocati da José Mourinho nelle ultime partite c’è anche il polacco Jordan Majchrzak, classe 2004. Le doti messe in risalto dall’attaccante avrebbero convinto il club giallorosso che starebbe pensando di riscattarne il cartellino. Arrivato in prestito con diritto durante l’estate dal Legia Versavia, Majchrzak è stato aggregato alla primavera dove è sceso in campo per sei volte e ha realizzato un gol e un assist.

I due club avrebbero già sviluppato i primi contatti e il club giallorosso avrebbe richiesto un abbassamento di prezzo che il polacchi hanno spedito al mittente. Attualmente, secondo quanto riporta forzaroma.info, il Legia Varsavia richiede l’intera cifra di 700.000 euro pattuita durante l’estate (al quale si aggiungono i 100.000 già pagati per il prestito oneroso). Si attendono sviluppi.