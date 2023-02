Clamoroso Psg, niente Ziyech e perde Mbappè

PSG, Mbappe a rischio per la Champions Luague

Quella contro il Montpellier è stata forse una delle sere più brutte della carriera, fino ad ora, di Kylian Mbappe: va sul dischetto per battere il calcio di rigore, lo sbaglia. Per sua fortuna è da ripetere, riparte e sbaglia nuovamente, ma sulla ribatutta ha la palla sul destro a pochissimi metri dalla porta completamente sguarnita…calcia alto. Errore che da lui certamente non ci si può aspettare e come se non bastasse al 21′ del primo tempo esce anche dal campo per un fastidio muscolare.

PSG, Mbappe fuori almeo tre settimane

“Dopo essere stato sottoposto ad esami, Kylian Mbappé ha riportato un infortunio alla coscia sinistra a livello del bicipite femorale. Dovrebbe restare fermo per tre settimane” questo si legge nel comunicato del Psg. Fiato sospeso per tutti i tifosi parigini, perchè, salvo miracoli calcistici, il francese salterà la sfida di Champions League con il Bayern Monaco.