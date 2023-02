Il giovedì dei bookmakers, consigli e bonus di benvenuto

In Italia si gioca l’ultimo quarto di coppa

L’Inter aspetta la sua avversaria per la semifinale di coppa Italia, infatti stasera si gioca l’ultimo quarto di finale di coppa Italia tra Juventus e Lazio. I bianconeri sono chiamati a rialzarsi immediatamente dopo le batoste subite da Napoli e Monza, e dal pareggio con l’Atalanta, e quale modo migliore se non passare un turno in coppa nazionale (obbiettivo importantissimo in questa stagione); la Lazio non sarà sicuramente la vittima sacrificale, ma anzi si giocherà al massimo le su possibilità di approdare al turno successivo. Nell’ultima sfida a Torino è finita 3a0 per i padroni di casa, ma oggi analizzeremo il passaggio del turno dei bianconeri quotato a 1.55 da tutti e tre i bookmakers (Golgol, Sportbet e Betaland).

In Spagna c’è Real Madrid-Valencia

Grande partita nella Liga stasera: Real Madrid–Valencia. Le ambizioni delle due squadre sono molto diverse: il Real Madrid vuole e deve cercare di vincere per non far scappare il Barcellona, attualmente a +8 dopo la vittoria di ieri sera; il Valencia deve cercare di fare punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione che attualmente dista solo un punto. Per i bookmakers nettamente favoriti i padroni di casa (1) a quota 1.38 su Golgol e Betaland, 1.40 su Sportbet. Bella anche la quota della combo 1+OV2.5: 1.91 su Golgol e Sportbet e 1.89 su Betaland.