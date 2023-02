Il monte ingaggi del Pisa. Quanto guadagnano i giocatori – Ionita al top, poi Morutan

Il monte ingaggi del Pisa della stagione 2022/23

Abbiamo fatto i conti in tasca al Pisa, ed il monte ingaggi prima della metà di Gennaio 2023 ammontava a € 1.120.321,400, che abbiamo riportato in euro, mentre nello specchietto di seguito trovate tutti gli importi espressi in sterline.

Al top della classifica c’è Ionita, un giocatore che in questo inizio di stagione ha influito poco negli schemi di D’Angelo, ma che era stato richiesto da Maran, per fare il salto di qualità al centrocampo del Pisa. Ionita guadagna circa 1 milione e ottocentomila euro, uno stipendio da Serie A sicuramente, ma il centrocampista nell’ultimo giorno di mercato si è trasferito a Modena, mentre dai canarini è arrivato Gargiulo.

In fondo alla classifica c’è Nordstrom che fa parte della primavera, dell’elenco ovviamente vanno eliminati gli ingaggi di chi è stato ceduto a Gennaio e cioè Dekic, Canestrelli, Jureskin, Piccinini, Gucher, Santoro e Cissè, e vanno aggiunti Sussi, Zuelli (circa 200000€) e Moreo.