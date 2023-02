Inter, Inzaghi ha le idee chiare: le novità sulla formazione in vista del Derby

Inter, ecco la formazione che Inzaghi schiererà nel Derby

Squadra che vince non si cambia. È questo il motto che Inzaghi adotterà in vista del Derby contro il Milan, in programma 8 febbraio alle ore 20 e 45. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare la stessa Inter che è scesa in campo a Riyadh, partita che vide vincente i nerazzurri per 3-0. Tornerà quindi Milan Skriniar ad occupare il braccetto di destra della difesa, accompagnato da Acerbi e Bastoni, davanti ad Onana.

Hakan Calhanoglu farà da play, mentre Barella e Mkhitaryan faranno, come da consueto, da mezzali. Darmian tornerà sulla fascia destra, dopo le due partite disputate come braccetto destro nella difesa a 3. Sulla corsia sinistra largo a Federico diMarco, ormai padrone del posto da titolare. Anche in attacco ci sono pochissimi dubbi: Edin Dzeko accompagnerà Lautaro Martinez.