Inter-Milan, designato l’arbitro del derby | Ecco chi dirigerà la sfida

Inter-Milan, sarà Massa ad arbitrare la stracittadina

Arrivano le designazioni arbitrali della 21^ giornata di Serie A: sarà Davide Massa ad arbitrare il derby tra Inter e Milan in programma domenica sera alle 20.45. I precedenti sono favorevoli ai nerazzurri: Massa ha arbitrato l’Inter in 24 occasioni. Lo score dice 15 successi per i nerazzurri, 4 pareggi e 5 sconfitte. Riguardo il Milan, invece, 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Inter-Milan, al Var Mazzoleni e Fabbri affiancheranno Massa

Oltre a Massa, a dirigere il derby ci saranno anche gli assistenti Bindoni e Imperiale, il quarto uomo Sozza e gli arbitri Var Mazzoleni e Fabbri.