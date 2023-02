Inter-Skriniar, la decisione del club e dei tifosi

Skriniar, fino a giugno da separato in casa

Inter, nessuna contestazione e presente da separato in casa. Il club ha dovuto accettare la decisione del difensore, consapevole ormai di averlo perso a parametro zero. I tifosi hanno scelto di non contestare Skriniar e di rispettare la scelta dello stesso. Nel derby tornerà titolare ma… senza fascia da capitano che passerà a Lautaro Martinez. Questo il pensiero di Darmian, compagno di squadra di Skriniar: “Penso che nessuno di noi abbia dubbio sulla sua professionalità, è un grande ragazzo, lo conosco da due anni e mezzo e ci metto la mano sul fuoco, darà tutto fino a fine stagione, sempre il massimo, il cento per cento e lotterà insieme a tutti noi per raggiungere gli obiettivi che abbiamo”,