Juventus, i guai non sono finiti | Ecco perchè

Juventus, la Procura chiederà la retrocessione

Nuova filone di inchiesta per la Juventus che in questo caso si trova a fronteggiare la Procura per la famosa manovra stipendi. La Procura chiederà un -20, e dato che il processo si terrà tra aprile e maggio lo spettro della retrocessione non è così impensabile. Ecco cosa è apparso sulle pagine del Corriere dello Sport: “L’udienza al Collegio è prevista a inizio marzo, quando cioè la Procura Figc dovrebbe aver già deferito la Juve per la manovra stipendi, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. Da quanto filtra, arriverà una richiesta di -20 nella migliore delle ipotesi”