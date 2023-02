Juventus, la condizione fisica di Pogba preoccupa la Juventus

Juventus, slitta ancora il ritorno di Paul Pogba

Niente da fare per Paul Pogba: non rientrerà nemmeno con la Lazio. Gli esami svolti dal francese non avevano rilevato lesioni ai flessori, tant’è che ieri il centrocampista ha anche provato ad allenarsi ma, siccome avrebbe avvertito alcuni dolori, in via precauzionale si è scelto di non convocarlo contro la Lazio in Coppa Italia. Il calvario continua per Pogba, che sta vivendo una stagione difficilissima a causa degli infortuni che lo tengono fuori dl campo dal 19 aprile del 2022.

Juventus, la Juve riflette sul futuro di Pogba

La Juventus spera di recuperare Pogba in vista della partita contro la Salernitana in campionato, anche se non c’è molta fiducia vista la sua condizione fisica abbastanza fragile. I bianconeri ora pensano al futuro e sperano in un rientro a mille da parte del centrocampista, in maniera tale da carburare e prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Se il 29enne non tornerà in campo prima del tempo, la Juventus potrebbe anche sedersi a tavolo con lui per discutere del futuro, anche se, per ora, una sua cessione è quasi impossibile.