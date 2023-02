Finisce 1-0 tra Juventus e Lazio. I bianconeri volano in semifinale di Coppa Italia dove affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi

Juventus Lazio, risultato, tabellino e highlights del match

La Juventus è in semifinale di Coppa Italia, grazie al successo per 1-0 sulla Lazio all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la rete di Bremer al 44′. I bianconeri affronteranno in semifinale l’Inter.

Marcatori: Bremer (J., 44′)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli (63′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic (63′ Kean). Disposizione: Szczesny, Pinsoglio; Gatti, Rugani, De Sciglio; Paredes, Soulé, Iling Junior, Di Maria. All: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino (58′ Milinkovic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (46′ Pedro), Zaccagni. A Disposizione: Provedel, Adamonis; Pellegrini, Casale, Hysaj, Radu, Gila; Milinkovic, Marcos Antonio, Romero, Bertini, Basic; Cancellieri. All: Sarri

Ammonizioni: Cuadrado (J., 64′); Zaccagni (L., 68′)

Arbitro: sig. Maresca.

JUVENTUS LAZIO HIGHLIGHTS