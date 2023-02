La Juventus comunica lo stop all’aumento del capitale | Svelati i motivi

Misura cautelare sull’aumento del capitale: c’è l’annuncio del club

La Juventus si autoimpone delle misure e comunica che l’aumento del capitale subirà uno stop di progressione fino al 2025. Lo ha reso noto nel verbale che è stato emesso proprio nell’assemblea dei soci che ha fatto nascere il nuovo Consiglio di Amministrazione bianconero.

In merito alla domanda recapitata da un socio del club, la Juventus ha risposto:

“La domanda non è pertinente agli argomenti dell’ordine del giorno ed è inoltre posta a candidati che non hanno ancora assunto il ruolo di amministratori nel Consiglio di Amministrazione della società. La società segnale in ogni caso che il piano triennale per gli esercizi 2022/23 2024/2025, approvato dalla società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale”.

Proprio negli ultimi anni sono stati registrati dalla società un incremento considerevole di aumento di capitale, che equivale a 300 milioni nel 2019, e uno da ben 400 milioni nel 2021.

Passando invece all’argomento del momento, il più discusso e tenebroso, con risvolti ancora tutti indecifrabili e talvolta con previsioni sempre più sconce, alla domanda di un socio il club ha risposto: “La società sottolinea di rimanere convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme, che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry”.