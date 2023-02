Milan, procede il recupero di Fikayo Tomori | Pioli ritrova la difesa

Il difensore canadese sta procedendo con il recupero dall’infortunio

Lui non vede l’ora di ritornare a calcare il rettangolo verde. Il Milan scalpita per rivederlo in campo quanto prima. Fikayo Tomori, dopo l’infortunio al muscolo rotatore dell’anca sinistra rimediato nella sfida contro la Lazio, sta mettendoci l’anima per recuperare a tempo di record. Il giocatore si è sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno certificato come il processo di guarigione stia camminando in moto rettilineo uniforme senza linee spezzate.

Recupero anche per Ibrahimovic, Bennacer ancora out, Dest rientra in gruppo

Il Milan vorrebbe poterlo schierare nell’undici di partenza già nella gara contro il Torino di venerdì 10 febbraio o, al più, in quella di Champions League contro il Tottenham di martedì 14. Contro i granata dovrebbe tornare a essere della partita anche Zlatan Ibrahimovic. Sul fronte infortunati desiderosi di reindossare i tacchetti per ridiscendere in campo figura anche Ismael Bennacer il cui problema muscolare al bicipite femorale sinistro lo costringerà a disertare il derby della Madonnina. Sergino Dest è invece rientrato nel gruppo e potrebbe disputare la sua nona partita in rossonero.