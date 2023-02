Milan, sorride Pioli: rientra il perno della formazione rossonera

Il giocatore ha una lesione muscolare di lieve entità

La brutta notizia, per lui, è che la lesione al bicipite femorale della gamba sinistra esiste. La bella è che, referto medico alla mano, è “di lieve entità”. E così sulle labbra di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, spunta il sorriso dei giorni migliori che. gli compensa almeno in parte il mugugno per non poter frequentare il rettangolo verde da protagonista nel prossimo derby con l’Inter. E per Stefano Pioli e compagni di squadra gli parte un messaggio chiaro: contro il Tottenham potrei essere dei vostri. Ovvero nella sfida di Champions League di mercoledì 14 febbraio.

Nuovi controlli la prossima settimana

“La risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra di Bennacer- riferisce Milan News- ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità , il centrocampista verrà ricontrollato la prossima settimana”. Insomma, Bennacer, il suo San Valentino, vorrebbe proprio festeggiarlo con i rossoneri in campo. Il 14 febbraio, appunto. Giorno in cui conta di dimostrare ancora sul rettangolo verde, come ha già fatto già per 102 volte con quattro reti annesse, che lui del Milan è innamorato perso.