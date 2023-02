Real Madrid-Valencia: le ultimissime sulle formazioni

Real Madrid-Valencia, Ancelotti vuole restare in scia del Barcellona

Il Real Madrid di Ancelotti deve vincere il recupero della 17esima giornata contro il Valencia, per cercare di rimanere in scia al Barcellona. Il Valencia tornerà in campo, sperando di ritrovare la filosofia vincente.

Real Madrid-Valencia, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Valverde, Modric, Kroos, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

Valencia (4-3-3): Mamardashvili, Correia, Comert, Diakhaby, Gaya, Musah, Guillamon, Almeida, Kluivert, Cavani, Lino. Allenatore: Gattuso.