Serie A, Moggi senza peli sulla lingua

Moggi:” Senza plusvalenze tanti fallimenti”

“Le plusvalenze le fanno tutti e non sono di per sé illecite ma l’unica società punita è stata la Juventus. Mi sembra ci sia qualcosa che non quadri. Non c’è dubbio che la Juve abbia operato male e in più essendo quotata in borsa è particolarmente sotto osservazione, però in Serie A, senza plusvalenze, sarebbero fallite almeno 10 società”. Queste le parole dell’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, intervenuto all’Adnkronos. Parole dure certamente sia verso la società, ma soprauttto verso una non ugualianza di condanne, vedremo come continuerà il processo.