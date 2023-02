SPAL, Nainggolan si presenta: “Qui per dare una mano a De Rossi. Ha in testa il gioco di Spalletti”

Nainggolan si presenta in conferenza stampa

SPAL, Nainggolan si presenta

E’ stato il giorno di Radja Nainggolan che ha parlato nella sua prima conferenza stampa da nuovo giocatore della SPAL. Il centrocampista belga è arrivato da svincolato dopo l’ultima esperienza in patria con la maglia dell’Anversa, non finita bene a causa dei problemi con la società per alcuni atteggiamenti poco graditi.

SPAL, le parole di Nainggolan

Di seguito quanto riportato da Nainggolan in conferenza stampa: “Ferrara è tranquilla. Io non ne potevo più di certe cose, sono una persona normale e fuori dal campo ho diritto di fare le stesse cose che fanno gli altri. Ho un carattere forte ma non sono uno che spacca gli spogliatoi. De Rossi mi ha convinto a venire qui facendo delle battute e questa cosa mi è piaciuta“.