Boniek attacca Zaniolo: “Deve dare il massimo fino all’ultimo giorno. E su lui alla Juventus..”

Zibì Boniek tornare a parlare della Roma e di Nicolò Zaniolo. L’ex calciatore ha detto la sua sulla squadra di Mourinho ma soprattutto sul caso dell’esterno gialorosso: “Un incidente di percorso può accadere ma la Roma non può permettersi di uscire dalla coppa con la Cremonese. Io avrei messo i migliori e fatto turnover con l’Empoli, per guadagnare la semifinale…”.

E poi ancora: “Quindi una battuta sull’obiettivo tramite campionato (“Se a fine stagione non dovesse arrivare un piazzamento in Champions League sarebbe un fallimento”) e soprattutto sul caso Zaniolo“. L’ex calciatore risponde così: “Mi fa impazzire questa cosa, non la capisco. È obbligato a dare il massimo fino all’ultimo giorno: quando ero alla Juve avevo comunicato che non avrei rinnovato e sarei andato via, ma fino alla fine ho dato tutto. Zaniolo deve fare lo stesso, non esiste che non si renda disponibile o se ne tiri fuori”.