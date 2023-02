Calciomercato, il Barcellona attende per il grande colpo a centrocampo: Kessie ha le valigie in mano

Calciomercato Barcellona, Kanté: si valutano le condizioni

Il Barcellona e l’entourage di N’Golo Kanté hanno già raggiunto un accordo di massima per il passaggio in blaugrana del centrocampista francese. Kanté, in scadenza di contratto con il Chelsea, dovrebbe vestire la maglia del Barcellona a partire dalla prossima stagione. Tuttavia il club blaugrana rimane alla finestra interessato alle condizioni del centrocampista.

Calciomercato Barcellona, Kessie verso Milano

Infatti, nonostante l’accordo, rimane incertezza sulle condizioni fisiche del calciatore che causa dell’infortunio al tendine del ginocchio è stato costretto ad un lungo stop che è costato anche l’assenza al Mondiale in Qatar. Nell’attesa del rientro previsto in tempi brevi, come segnala il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona monitora con attenzione gli sviluppi prima di affondare il grande colpo. Nello stesso percorso i blaugrana potrebbero cedere però Frank Kessie, che potrebbe tornare in Italia.