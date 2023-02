Calciomercato, gli svincolati che potrebbero far comodo alla Serie A | Tutti i nomi

Il mercato degli svincolati, le occasioni

Ieri il Nottingham Forest ha chiuso il 30° colpo di mercato di questa stagione, acquistando lo svincolato André Ayew. Il ghanese non era il solo ad esser rimasto senza squadra, ecco allora la lista dei 5 svincolati che potrebbero far gola al nostro campionato.

Isco

Lo spagnolo è uno svincolato di lusso, rimasto senza squadra il 21 dicembre finendo la sua avventura, piuttosto deludente, con il Siviglia. L’ex Real Madrid sembrava essere ad un passo dall’Union Berlino, secondo in Bundesliga, con la trattativa che si era accesa negli ultimi giorni del mercato di riparazione. Il tutto è poi saltato per motivi incerti, sappiamo solo che il ds del club tedesco, Oliver Ruhnert, ha riferito che la proposta iniziale, legata al contratto, non era stata rispettata e quindi la trattativa è sfumata. Isco rimane un giocatore di qualità ed esperienza straordinarie, che farebbe comodo a qualsiasi squadra.

Vrsaljko

Sime Vrsaljko è una vecchia conoscenza del nostro campionato, avendo già vestito le maglie di Genoa, Sassuolo e Inter. Il giocatore croato, vicecampione del mondo nel 2018, si è svincolato l’1 gennaio dall’Olympiacos ed è attualmente senza squadra. Il suo rendimento negli ultimi anni è stato sicuramente calante e discontinuo, ma rimane un giocatore che ha vestito per più anni la maglia dell’Atletico Madrid, della nazionale a scacchi e che ha una notevole carriera alle sue spalle. Proprio per questo motivo negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento nei suoi confronti da parte della Salernitana, che vorrebbe sostituire l’infortunato Mazzocchi. Il suo innesto porterebbe ancora più esperienze a Salerno, dopo l’arrivo di Ochoa, e permetterebbe a Mazzocchi di riposare più volte una volta che tornerà a disposizione di Nicola.

Maksimovic

Anche Nikola Maksimovic è un’ex della Serie A, avendo vestito in precedenza le maglie di Torino, Napoli ed infine Genoa, squadra dalla quale si è svincolato il primo settembre 2022. Il difensore serbo, vincitore della Coppa Italia con i partenopei nella stagione 2019-20, conosce bene il nostro campionato, 146 le presenze in massima divisione, ha 31 anni, pochi per un difensore, e potrebbe di conseguenza risultare ancora molto utile per moltissime squadre della seconda metà del nostro campionato.

Pato

Negli albori della sua carriera, Alexandre Pato era uno dei giocatori più promettenti in circolazione, quando indossava la casacca del Milan. Il brasiliano si è poi perso, a causa di alcuni infortuni, ma soprattutto ha preferito in molti casi i soldi rispetto al tenore della squadra, ne è un esempio il suo trasferimento al TJ Quanjian in Cina nel 2017, a soli 26 anni. Il “Papero” si trova ora senza una squadra, essendosi svincolato ad inizio anno dall’Orlando, come nell’agosto 2020 quando proprio la squadra americana lo acquistò da svincolato del São Paulo. Pato ora risente di un problema al ginocchio, e l’impressione è che saranno poche le squadre a credere nuovamente in lui.

Zaza

Per concludere la nostra lista di ‘free agents’ bisogna citare l’ex attaccante, cresciuto nell’Atalanta, di Sampdoria, Juve Stabia, Viareggio, Ascoli, Juventus, Sassuolo, West Ham, Valencia e Torino. L’ex attaccante della nazionale italiana è svincolato dalla scorsa estate, quando è terminato il suo contratto con i granata. Ad oggi ha 31 anni e vorrebbe tornare il prima possibile sul rettangolo da gioco.

Altri nomi di svincolati importanti sono quelli di: Pozuelo (ultima squadra Miami), Dzyuba (Adana Demirspor), Arias (Atletico Madrid), Danny Rose (Watford), Ben Arfa (Lille) e Drinkwater (Chelsea).