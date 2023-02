Calciomercato Inter, l’attaccante verso l’Atletico Madrid: le ultime

Calciomercato Inter, Thuram accostato all’Atletico Madrid

Marcus Thuram potrebbe giocare per i Colchoneros a partire dalla prossima stagione. Secondo alcune indiscrezione provenienti dalla Spagna riportate dal quotidiano “AS”, l’attaccante classe 1997 in scadenza con il Borussia Monchengladbach, accostato nei mesi scorsi a Juventus e Inter, sarebbe finito nel mirino l’Atletico Madrid, attualmente in vantaggio sulle altre contendenti.

Inter, Marotta cerca di accorciare i tempi

Il ds dell’Inter, Beppe Marotta, cerca di stringere i tempi per aggiudicarsi il francese, figlio d’arte. Il Borussia Monchengladbach, nella finestra invernale, chiedeva 10-12mln per il giocatore ma i nerazzurri non sono riusciti a chiudere la trattativa. Rinviata a giugno, ma ci sarà tanta concorrenza