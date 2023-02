Calciomercato Inter, mesi decisivi per l’attacco: ecco chi torna a Milano

Calciomercato Inter, Marotta pensa a dei ritorni

L’Inter, visti i problemi di bilancio continua a lavorare alla situazione legata al settore giovanile e a quei calciatori che sono in prestito e che potrebbero tornare alla base. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “(Mulattieri) è la sorpresa dell’anno tra tutti i calciatori di proprietà dell’Inter che sono in prestito in altre squadre. Il Frosinone sta dominando la Serie B e Samuele, a soli 22 anni, è una pedina fondamentale della formazione di Fabio Grosso. Nel curriculum può avere un peso determinante essere il capocannoniere della squadra che vince il campionato e per questo motivo in viale della Liberazione l’attenzione è alta. […] Delle sue prestazioni se n’è accorta anche mezza Serie A e non è un caso che nella sessione di calciomercato appena conclusa diversi club abbiano fatto dei sondaggi per il classe 2000. Mulattieri piace a Empoli e Udinese, che peraltro aveva accarezzato per qualche giorno l’idea di un trasferimento immediato. In caso di offerta nei prossimi mesi, l’Inter si troverebbe davanti a un bivio: vendere e monetizzare incassando un piccolo tesoretto oppure optare per un nuovo prestito aspettando un’ulteriore crescita del giocatore?“.

“Salcedo sta faticando a imporsi a dispetto delle magie mostrate da teenager e i nerazzurri valuteranno in estate come trattare il giocatore in scadenza nel 2024. Esposito ha invece deluso all’Anderlecht. […] Ora è tornato in patria prendendo proprio il posto di Salcedo al Bari e l’Inter ha tutto l’interesse di vederlo sbocciare come ci si aspetta da quando ha mostrato precocemente le sue capacità. Per lui, a vent’anni, è fondamentale non perdersi e continuare a fare progressi. Potenzialmente è ancora destinato a tornare a vestire i colori nerazzurri, altrimenti al club madre converrà provare a cederlo a titolo definitivo, tra un anno e mezzo, se quest’anno fosse ancora acerbo. È sotto contratto fino al 2025“.