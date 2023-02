Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma della Premier per Vlahovic | I bianconeri aspettano la giusta offerta

Le sirene per il serbo saranno suadenti in estate: dalla Premier tenteranno l’assalto

Il destino di Dusan Vlahovic non è così tanto stabile nella Juventus che sarà. O meglio, non si parla di un’irrinunciabile cessione se dovesse arrivare un’offerta congrua alla Continassa. In questo caso infatti i bianconeri potrebbero ascoltare le avances in particolar modo del Manchester United, che in estate sarebbe in procinto di tentare l’assalto con una richiesta che promette grandi cifre. Il serbo può rifletterci su, la Juventus anche. I red devils vogliono stravolgere il proprio momento non felice in questi ultimi anni, e attingendo dal mercato grandi elementi hanno l’ambizione di tornare grandi.