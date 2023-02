Calciomercato Lazio, la priorità è il rinnovo di Milinkovic | Le ultime

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Milinkovic resta in cima ai pensieri di Tare

Si è chiuso il calciomercato di gennaio per la Lazio, e come per quello estivo è arrivata l’ennesima conclusione: Sergej Milinkovic-Savic è rimasto in biancoceleste a dispetto di tutte le voci di mercato su di lui. Ora però per il ds Tare va affrontato il tema rinnovo del centrocampista serbo, dal momento che il contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire serena la dirigenza laziale.

Mercato Lazio, fissato un incontro con il procuratore di Milinkovic

Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il patron biancoceleste e Igli Tare hanno fissato un incontro con l’agente del giocatore per cercare di dare la spinta decisiva alla questione rinnovo. Il contratto di Milinkovic ha scadenza nel 2024 e a Formello sono consapevoli che, senza il rinnovo, non potranno essere chiesti quei fatidici 100 milioni, ma neanche 60 o 70. Finora Kezman ha parlato con i dirigenti di Arsenal e Newcastle, ma nessuno ha offerto una cifra tale da soddisfare Lotito.