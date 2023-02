Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per un pupillo di Sarri: le ultime

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic via a giugno

Con ogni probabilità, questo è l’anno in cui la Lazio potrebbe perdere Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non ha ancora rinnovato il contratto con i biancocelesti, e sembrerebbe aver già un accordo di massima con la Juventus. Tutto però è legato alla volontà del giocatore che, da bandiera, potrebbe decidere di rinnovare ma questa volta a vita. Ora rimane da capire, quanto sia disposto Lotito al sacrificio.

Lazio, il nome per il dopo Milinkovic-Savic

Se il beniamino dei tifosi dovesse decidere di andar via, Sarri avrebbe chiesto a Lotito di puntare di Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea andrà in scadenza tra un anno e, secondo Sarri, potrebbe essere il sostituto perfetto del “Sergente“. Il giocatore è attualmente valutato 25mln di euro, ma a giugno la Lazio potrebbe far forza sulla scadenza del contratto del giocatore per cercare di abbassare pretese dei Blues.