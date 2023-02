Calciomercato Milan, caos portiere in casa rossonera

Calciomercato Milan, Sportiello a giugno

Il momento in casa Milan è molto delicato, in campo arrivano pochissimi risultati positivi, tanti gol subiti e i tifosi non possono che arrabbiarsi con le pessime prestazioni di Tatarusanu. Come riportato da noi, nell’intervista esclusiva a Marco Verdoliva, l’arrivo di Sportiello a giugno( firmerà nelle prossime settimane) è praticamente inutile, dato che serviva ora per sostituire l’assente Mike Maignan. Anche il quotidiano Tuttosport recita sulle proprie pagine così: “Sportiello a giungo? Serviva ora”. L’arrivo a inizio gennaio del portiere colombiano Devis Vasquez rimane un acquisto misterioso, dato che per l’allenatore Pioli il portiere non è pronto.