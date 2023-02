Calciomercato Roma, Mourinho studia la formazione anti Empoli: tre le novità

La squadra vuole scacciare il fantasma dell’eliminazione di Coppa

La sfida è di campionato, ma anche con il morale. L’avversario della Roma di sabato 4 febbraio alle 18 all'”Olimpico” sarà sì l’Empoli. Ma sarà anche il brutto ricordo dell’inattesa eliminazione con la Cremonese da cancellare dalla lavagna al più presto. La Roma definisce intanto la formazione che andrà a opporre al sodalizio toscano.

La formazione antiEmpoli in carta carbone a quella anti Napoli

A Trigoria è arrivato il neoentrato nella famiglia giallorossa Diego Llorente. Della partita è stato anche Gini Wijanldum che potrebbe anche disputare almeno uno scampolo di gara. Chi proprio non si è visto è stato Niccolò Zaniolo che, per cure mediche, sarà lontano da Trigoria per alcuni giorni. Come riporta “Romanews.eu”, lo “special one” Josè Mourinho sembrerebbe orientato a schierare sul rettangolo verde in copia a carta carbone la formazione opposta lo scorso turno al Napoli: Rui Patricio a presidio dei pali, Mancini, Smalling e Ibanez a curare la linea difensiva, Matic e Cristante con Zalewski guardiano della fascia destra ed El Shaarawy a giostrarsi sulla sinistra. Pellegrini e Dybala giocheranno dietro Abraham.