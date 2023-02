Calciomercato Roma, occhi puntati sul gioiello nerazzurro

Calciomercato Roma, si va su Muriel

Come abbiamo riportato anche noi Tiago Pinto, nelle ultime ore di mercato della sessione invernale, ha chiesto fortemente all’Atalanta il suo attaccante: Luis Muriel. La mancata cessione di Nicolò Zaniolo ha però intralciato tutto, facendo saltare la trattativa.

La Roma però resta con gli occhi puntati in casa della Dea, dato che Muriel potrebbe arrivare a zero a giugno, data la fine del suo contratto anche se c’è un’opzione per il rinnovo annuale del contratto.