Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo a parametro zero per il centrocampo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto guarda al mercato dei parametri zero

Si è da poco chiuso il calciomercato invernale, ma la Roma è già proiettata al mercato estivo alla ricerca di quei profili che possano fare al caso del club giallorosso, soprattutto se a parametro zero visti i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Uno dei nomi visionati attentamente da Tiago Pinto è stato senza dubbio Houssem Aouar del Lione, in scadenza a fine stagione.

Mercato Roma, Aouar si accorda con il Betis Siviglia

Come riportato da Goal.com, dopo le voci sull’interesse della Roma nei tempi scorsi, però, il centrocampista del Lione proseguirà la propria carriera in Spagna: c’è un accordo col Betis Siviglia di Manuel Pellegrini per giugno. 8 presenze e 1 gol in questa prima parte di ultima stagione in Francia per il classe 1998.