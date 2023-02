Champions, verso la finale di Instanbul | Il cammino delle italiane

In attesa della ripresa della Champions League, 14 febbraio, ecco il cammino delle italiane e le condizioni delle loro avversarie

Milan-Tottenham

Il Milan è arrivato agli ottavi di finale passando come seconda in un girone sicuramente abbordabile per la squadra di Pioli. I rossoneri, che erano ad inizio stagione in prima fascia, avendo vinto lo scorso campionato, hanno dovuto affrontare nel girone: Salisburgo (1P,1V), Chelsea (2S) e Dinamo Zagabria (2V), giocandosi la qualificazione all’ultima partita in casa contro il Salisburgo, vinta 4-0. Il Diavolo agli ottavi affronterà il Tottenham di Antonio Conte, che si è appena operato alla colecisti, il 14 febbraio alle ore 21:00 in contemporanea di PSG-Bayern Monaco. L’operazione è riuscita alla grande e allora il tecnico italiano freme per tornare il prima possibile in panchina, vista la sfida di Champions League. Gli Spurs sono attualmente 5° in classifica, a -16 dal primo posto, ma a soli 3 punti dalla zona Champions, ovvero il quarto posto, occupato attualmente dal Manchester United. La squadra di Londra fin qui ha giocato un campionato molto discontinuo, è partita benissimo e poi caduta subendo troppi gol. L’Everton stesso, penultimo in classifica, ha una difesa migliore del Tottenham. Se in difesa la squadra di Conte traballa, non si può dire lo stesso sull’attacco, guidato da Harry Kane, che è il secondo cannoniere del campionato dopo Haaland. Prima della sfida contro il Milan, il Tottenham affronterà il Manchester City di Pep Guardiola, con cui ha perso 4-2 in campionato, e il Leicester City.

Eintracht Francoforte-Napoli

Il Napoli, attualmente in testa alla Serie A, con un distacco di 13 punti sulla seconda, sfiderà l’Eintracht Francoforte, in Germania, martedì 21 febbraio in contemporanea della finale della scorsa Champions, Liverpool-Real Madrid. Il Napoli, che ad inizio corsa era in terza fascia, è capitata nel girone con: Ajax (1° fascia), Liverpool (2° fascia), Rangers (4° fascia). I partenopei hanno annientato le loro avversarie, perdendo solo fuori casa contro il Liverpool, e, a suon di gol (1-6 contro l’Ajax e 4-1 contro i Reds), si sono qualificati come primi nel girone per gli ottavi di finale. Fra le squadre italiane il Napoli è quella che dovrà affrontare l’avversario sulla carta più indietro, rispetto a Tottenham e Porto, visto che l’Eintracht è 6° in Bundesliga, a solamente però 5 punti dalla prima in classifica, Bayern Monaco, vista la cortissima classifica in vetta. La squadra di Oliver Glasner non è comunque da sottovalutare, essendo una squadra fenomenale in contropiede grazie alla velocità dei suoi giocatori, e soprattutto non bisogna scordarsi il fatto che è la vincitrice in carica dell’Europa League 2021-22, proprio contro i Rangers. Da tenere conto è anche il fatto che i tedeschi prima della sfida con il Napoli, sfideranno avversarie del tutto abbordabili, come Hertha Berlino, SV Darmstadt 98 in Coppa, Colonia e Werder Brema, e quindi potranno, in caso di vittorie, scalare la classifica arrivando al match contro gli azzurri con la testa giusta.

Inter-Porto

L’Inter di Simone Inzaghi è stata probabilmente la sorpresa di questa Champions League. I nerazzurri sono riusciti a superare un girone di ferro con Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzeň, passando da secondi e mandando a casa i blaugrana. Agli ottavi all’Inter spetterà il Porto, che è a sua volta passato in un girone thriller da prima in classifica. La squadra di Sergio Conceição, ex interista, è 2° nella Liga Portugal, a -8 punti da un Benfica che momentaneamente appare insuperabile. La sfida d’andata sarà a San Siro il 22 febbraio. Prima di questo match i Dragões, che hanno la miglior difesa del campionato, affronteranno Vizela, Academico Viseu-Porto in Coppa, Sporting Lisbona e Rio Ave. Insomma, l’Inter ha tutte le carte per approdare ai quarti di finale, ma deve stare attenta perché il Porto sappiamo essere una squadra insidiosa, ne sanno qualcosa i tifosi juventini.