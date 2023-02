Il venerdì dei bookmakers, Premier e Bundesliga | I bonus di benvenuto

Anticipo di Premier: analizziamo le quote dei bookmakers

Nell’anticipo del venerdì di Premier League troviamo Chelsea–Fulham: i padroni di casa dopo il faraonico mercato di riparazione sono chiamati assolutamente a scalare la classifica che attualmente li vede al 10° posto, con un distacco di 10 punti dalla 4a ed ultima posizione per un piazzamento in Champions League; il Fulham invece è 7° e anche lei vuole sognare l’Europa che conta, anche se nelle ultime uscite ha subito due sconfitte contro concorrenti dirette. Ovviamente i bookmakers si schierano dalla parte dei padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato 1.62 su Golgol e Betaland, 1.64 su Sportbet.

Anticipo di Bundesliga: chi la spunterà?

Situazione complicata quella che vede l’Augusta, contro il Leverkusen, nell’anticipo di Bundesliga : la squadra di casa è in piena zona retrocessione ed ha bisogno disperato di punti, ma deve sfatare un mito, ovvero quello di battere il Leverkusen in casa, perché in ben 13 incontri non ha mai vinto (4 pareggi,9 sconfitte); il Leverkusen viaggia a metà classifica e cerca punti per insidiare i posti in Europa. Si prospetta una partita aperta, e quindi un bel segno GG, quotato a 1.59 su tutti e tre i bookmakers.