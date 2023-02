Il venerdì dei bookmakers, tra Liga e la nostra serie B | BONUS DI BENVENUTO

Risultato scontato nell’anticipo della Liga? Il pensiero dei bookmakers

In Liga si sfidano l’Ath. Bilbao (9°) e il Cadice (18°): tutto farebbe presagire ad una vittoria facile della squadra padrona di casa, ma vedendo il momento di forma delle due squadre squadre, forse ci arriva meglio la squadra ospite. Aspettiamoci una gara comunque aperta e con spazi da sfruttare, quindi analizziamo il segno Over2.5: 1.60 su Golgol, Sportbet e Betaland.

Cosa succede in Serie B?

Nella nostra serie B invece si sfidano Modena e Cagliari: padroni di casa che cercano punti per insidiare la zona Play Off dopo la battuta d’arresto con la Ternana; i sardi invece cercheranno i 3 punti per non perdere il treno della promozione diretta in serie A. Ci si può aspettare un primo tempo bloccato, fatto di studio tra le due squadre, per questo X1°T è dato a 2.07 su tutti e tre i bookmakers.