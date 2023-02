Inter, Brozovic torna per il derby: sorride Inzaghi

Inter-Milan, decide Inzaghi

Marcelo Brozovic accelera. Il centrocampista croato, arriva dall’infortunio che lo ha tenuto fermo fermo tutto gennaio ed è pronto a tornare in campo per aiutare Inzaghi e tutti i calciatori nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore è pronto a riprendersi il reparto di mezzo e tornerà nella lista dei convocati a cominciare dal derby visto che Inzaghi confermerà il trio Barella-Calhanoglu-Mkhytarian con il calciatore croato, che quest’estate potrebbe essere messo sul mercato e che domenica si accomoderà in panchina.