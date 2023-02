Inter, Darmian pronto a prendersi il posto da titolare | La scelta di Inzaghi

Inter, ballottaggio Darmian-Skriniar nel derby

In vista della stracittadina di Milano che si giocherà tra 48 ore, potrebbe profilarsi un ballottaggio nella linea difensiva dell’Inter. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, come braccetto di destra potrebbe giocare Matteo Darmian insieme a Denzel Dumfries. L’italiano sarebbe quindi favorito sul rientrante Milan Skriniar, dopo la riappacificazione con i tifosi e la società.

Inter, un posto per due in attacco

Anche il reparto offensivo vede una possibile lotta per un posto. Il titolare inamovibile è Lautaro Martinez e affianco a lui, si giocherebbero la presenza in campo uno tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Il belga nonostante non abbia espresso un rendimento convincente nel corso della stagione, appare in pole rispetto al serbo e potrebbe affiancare l’argentino dal primo minuto.