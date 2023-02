Calciomercato Inter, Lukaku è a un bivio: tra permanenza e un ritorno al Chelsea

Il belga è davanti a un bivio: il futuro e da scrivere

Romelu Lukaku e gli interisti si aspettavano sicuramente un bis in nerazzurro completamente diverso rispetto a quello che si è verificato. L’attaccante è tornato a distanza di un anno con lo strapotere dei due anni con la maglia dell’Inter e la carrellata di gol rifilati, che hanno fatto sì che il suo ritorno a Milano si sia potuto concretizzare nuovamente. Ma nel libro della storia presente del giocatore c’è scritto altro: stagione tribolare tartassata da infortuni, che lo hanno lasciato fuori dal campo per quasi tutta la stagione. Questo è ciò che ha messo i bastoni tra le ruote a lui e allo stesso Simone Inzaghi, su cui non ha potuto affidargli il suo attacco.

In ottica futura intanto il Chelsea inizia a fare i propri ragionamenti e garantirebbe all’Inter un prestito bis come quest anno, per agevolare la società e lo stesso giocatore e ritrovare la forma il prossimo anno. Scelta che proviene anche dal fatto che il Chelsea ha speso i suoi 500 milioni in questo mercato invernale, e dunque sarebbe costretto a decisioni anche illogiche e contro pensiero.