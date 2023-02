Inter, si stringe per il sostituto di Skriniar | In sede il procuratore del nuovo difensore

Skriniar, ecco il sostituto scelto dall’Inter

L’Inter ormai sa di dover dire addio a Skriniar a fine stagione, la dirigenza nerazzurra alla ricerca di un sostituto. Come anticipato da SportPaper nelle scorse settimana, il club è a caccia di Becao, il suo entourage è già stato nella sede dell’Inter (a mercato invernale appena chiuso) per parlare di futuro, come ha confermato l’agenzia Antoniu’s Assessoria Esportiva sul suo profilo Instagram: “Ci siamo incontrati con l’Inter e l’Atalanta in vista della finestra estiva del mercato”.