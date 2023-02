Juventus, Allegri esulta per la Coppa Italia: ora l’obiettivo è il quarto posto

Juventus, Coppa Italia obiettivo principale per accedere all’Europa League

La vittoria ottenuta dalla Juventus a discapito della Lazio è una manna dal cielo, considerando le ultime 2 settimane del club bianconero. Penalizzazione di 15 punti, che ha portato i bianconeri a metà classifica, pareggio per 3-3 con l’Atalanta allo Stadium e sconfitta con il Monza avevano contribuito a creare un ambiente poco sereno in casa Juventus. La vittoria di misura contro la Lazio in Coppa Italia è un grande sospiro di sollievo per Max Allegri e potrebbe rappresentare un piccolo passo per la ripresa della Vecchia Signora, attualmente 13esima in campionato e a meno 4 dal settimo posto che potrebbe portare in Conference League (a patto che la vincente della Coppa Italia acceda alle competizioni europee tramite il campionato).

Ma siccome Fiorentina e Cremonese, che si scontreranno nelle semifinali di Coppa Italia, difficilmente vi accederanno tramite il campionato, la Juventus farà della Coppa Italia il suo obiettivo primario poiché, in caso di vittoria, accederebbe alla prossima Europa League. La Juventus affronterà l’Inter nelle semifinali di Coppa Italia, un avversario non certo semplice e che negli ultimi anni ha spesso e volentieri battuto i bianconeri nei momenti decisivi.